Фото: admkrai.krasnodar.ru.
В Туапсинском районе ускорят уборку пляжей. Курортный сезон продолжится в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
– Курортный сезон никто не отменял. Здесь должны экскаваторы работать, техника, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона призвал мобилизовать всех – волонтеров, строительные компании и представителей бизнеса.
Всего в Туапсинском районе расположено более 60 приморских территорий. Из-за проливных дождей на гальку вынесло мусор, частично повреждено оборудование и отсутствует электроснабжение. В числе наиболее пострадавших – поселок Джубга и село Лермонтово.