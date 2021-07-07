Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Туапсинском районе ускорят уборку пляжей. Курортный сезон продолжится в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Курортный сезон никто не отменял. Здесь должны экскаваторы работать, техника, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона призвал мобилизовать всех – волонтеров, строительные компании и представителей бизнеса.

Всего в Туапсинском районе расположено более 60 приморских территорий. Из-за проливных дождей на гальку вынесло мусор, частично повреждено оборудование и отсутствует электроснабжение. В числе наиболее пострадавших – поселок Джубга и село Лермонтово.