Тонны грязи, вывернутые заборы, уничтоженные посевы: пострадавший от наводнения район Кубани приходит в себя

Добровольцы вызвались помогать разбирать завалы Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

В Краснодарском крае теперь перед тем как отправиться спать, в каждой семье справляются о прогнозе погоды на завтра. Значок "пасмурно" уже вызывает тревогу. В регионе до завтра, 8 июля, действует штормовое предупреждение. А за трое прошедших суток непогода сравняла с землей сразу несколько населенных пунктов Кубани.

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Пострадавшим обещают помочь деньгами Фото: Ева МУР

- Вчера дождя не было, а в нашей станице Новодмитриевской подтопило несколько домов. Реки еще не успокоились, бурлят. Любой дождь может спровоцировать новый их разлив, - говорят жители Северского района.

Посевы уничтожены Фото: Ева МУР

МЧС обновило статистику по пострадавшим домам. По официальным данным, теперь их больше 1,2 тысяч. Больше, чем к 1,5 тысячи стихия подступила вплотную, уничтожив посевы и скот, вывернув заборы. Подтверждена гибель восьми человек, среди которых двое - дети. Следователи уже выясняют, почему они оказались в зоне стихийного бедствия и были ли предупреждены о надвигающейся воде.

Тонны грязи вывозят из своих домов жители Фото: Ева МУР

- Подтопление произошло в 16 населенных пунктах 6 муниципальных образований (Сочи, Горячий Ключ, Геленджик, Северский, Славянский и Туапсинский районы), - сообщили в ведомстве.

Больше 1,2 тысяч домов пострадали Фото: Ева МУР

В Тхамахе, горном селе в Северском районе, повезло тем, кто живет на возвышенности. Все дома, что были рядом с рекой, кажущейся безобидным ручьем, затопило по самую крышу.

Больше 1,2 тысяч домов пострадали Фото: Ева МУР

Здесь сейчас силами добровольцев все возвращается к жизни.

- Мы с лопатами вызвались помочь людям. Очень жалко их. Тут как будто гигантская мельница прошлась по дворам и улицам, - говорит "КП"-Кубань" Алексей Иваненко. - Все в жуткой грязи, сложно представить, сколько потребуется сил и средств на восстановление.

Так сейчас выглядят дома в Тхамахе Фото: Ева МУР

Кстати, финансовую помощь пострадавшим при подтоплениях обещают оказать в ближайшее время.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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