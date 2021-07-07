Помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани: кому положена, как получить и сколько заплатят

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани будет оказана в ближайшее время. Сейчас в регионе оценивают ущерб от стихии. По данным МЧС к этому часу остаются подтопленными около 400 придворовых территорий и 314 жилых домов в Славянском, Туапсинском, Северском районах и Горячем Ключе.

Кроме того, размыло участок федеральной автодороги А-147 на участке Туапсе – Джубга. Движение организовано только для спецтранспорта.

Помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани коснется в том числе жителей Горячий Ключ. Там подтопило несколько десятков домов в станице Пятигорской. В Северском районе вышла из берегов река Шебш, под водой оказались два села.

Помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани окажут в максимально сжатые сроки. Об этом «Комсомольской правде» рассказала специалист коллегии адвокатов Краснодарского края Виктория Ковкина.

- Жертвы чрезвычайных ситуаций могут претендовать на компенсацию за утраченную жизнь. Соответственно, речь идет о родственниках погибших. Люди имеют право на компенсацию за утерянное здоровье, имущество. Сюда входит компенсация за имущество первой необходимости и утраченное жилище. Так же пострадавшие могут рассчитывать на единовременные выплаты от администрации, – рассказала Ковкина.

Как получить помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани?

Обратиться в межведомственные комиссии, созданные по случаю ЧС на местах.

Кому положена помощь пострадавшим при подтоплениях на Кубани?

Местным жителям, которые оказались в эпицентре стихии.

Сколько заплатят пострадавшим при подтоплениях на Кубани?

Это решается в индивидуальном порядке. По общему правилу, чтобы получить компенсацию, нужно написать соответствующее заявление в администрации города или населенного пункта, где произошло стихийное бедствие.