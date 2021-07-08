Фото: архив КП

В подтопленных районах Кубани жителей вакцинируют от дизентерии и брюшного тифа. Стартовал обход дворов в сельских населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

- Данная профилактическая мера необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, - считают медики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе до завтра, 8 июля, действует штормовое предупреждение. А за трое прошедших суток непогода сравняла с землей сразу несколько населенных пунктов Кубани. Если погода не наладится, дождь может спровоцировать новый разлив рек.

МЧС обновило статистику по пострадавшим домам. По официальным данным, теперь их больше 1,2 тысяч. Больше, чем к 1,5 тысячи стихия подступила вплотную, уничтожив посевы и скот, вывернув заборы. Подтверждена гибель восьми человек, среди которых двое - дети.