Погода в Краснодаре 8 июля 2021: воздух прогреется до 32 градусов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 8 июля 2021. В городе установилась жаркая погода, дождей не ожидается как минимум неделю.

- 8 июля в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, утром и днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 30-32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот по краю еще местами пройдут дожди с грозами. На выходных в регионе воздух прогреется до 33-34 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, почему после самой мокрой весны регион накрыли летние шквалы, ливни, грозы и град.