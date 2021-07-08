Циклон, как Лох-несское чудовище: Стало известно, когда прекратятся дожди на Кубани

Фото: sochi.ru.

Странно звучит, но жители Краснодарского края этим летом соскучились по солнцу. Вот уже несколько месяцев в регионе один циклон сменяет другой, как говорят метеорологи, не давая его лучам пробиться сквозь тяжелые серые тучи. То за летнюю ночь выпадает месячная норма осадков, то сыплет град, то налетает шквалистый ветер. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. За трое прошедших суток непогода сравняла с землей сразу несколько населенных пунктов Кубани.

8 июля в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть восточной четверти 6-11 м/с, утром и днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 20°С, днем от 30 до 32°С.

В регионе на сегодня снова прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

- Температура воздуха ночью от 17 до 22°С, в юго-восточных предгорных районах от 13 до 18°С, днем от 27 до 32°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха ночью от 16 до 21°С, днем от 26 до 31°С, на участке от Анапы до Геленджика ночью от 21 до 26°С, днем от 28 до 33°С.

Последующие двое суток тоже не порадуют хорошей погодой. По прогнозу - переменная облачность. Днем и вечером местами в предгорных районах края кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23°С, в юго-восточных предгорных районах от 13 до 18°С, днем от 28 до 33°С. 10 июля местами в северо-восточных районах края до 35°С. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами в Туапсинском районе кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью от 20 до 25°С, днем от 28 до 33°С.

Сочинский синоптик Адриан Коротеев связывает дождливую погоду с аномальнои жарой. Циклоны «задавливают» конвективную облачность, формируются высококучевые облака.

- При этом облака не сдавались и продолжали расти по вертикали, все темнея. К востоку появилось эхо ливня, - описывает он приближение летний грозы в Красной Поляне. - А между тем чуть в стороне от этого покрывала над горою родились два кучевых облачка. Но покров средней облачности не дал горе как следует прогреться — облака слились в Лох-несское чудовище с хвостом на восток, а головою — по ведущему потоку на запад.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что среди последствий стихии - тонны грязи, вывернутые заборы, уничтоженные посевы: пострадавший от наводнения район Кубани приходит в себя. На помощь жителям небольшого села в горах отправились волонтеры.