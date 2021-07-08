Вениамин Кондратьев показал свою семью в день Петра и Февронии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава региона Вениамин Кондратьев 8 июля, в День семьи, любви и верности, показал свою семью. Он опубликовал фотографии в социальных сетях.

– Мои самые близкие люди — супруга Галина, сын Саша и дочка Наденька. Надежная опора, крепкий тыл, источник душевных сил и вдохновения, - подписал снимки Кондратьев.

Губернатор отметил, что дети очень быстро растут, и хочется успеть передать им свои опыт, знания и провести больше времени рядом.

После этого Вениамин Кондратьев поздравил кубанские семьи с праздником и пожелал гармонии и взаимопонимания, мира и любви.