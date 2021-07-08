В Краснодаре проверяют информацию о нарушениях на концерте певицы Zivert

В Красноярске за такой концерт площадку оштрафовали на 200 тысяч

В краевой столице 7 июля прошел концерт певицы Zivert на площадке «Баскет-холл». По сообщению оперативного штаба Кубани, выступление не было согласовано с администрацией и региональным Роспотребнадзором. В итоге правоохранители начали проверку.

- Сейчас мы проводим проверку по факту нарушения постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края», - сообщает оперштаб.

Уточняется, что в первую очередь проверят площадку.