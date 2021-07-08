Фото: пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

В Сочи расчистили более 200 метров пляжа «Робинзон». С береговой полосы вывезли 100 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

После разгула стихии 4 и 5 июля береговая линия микрорайона Кудепста оказалась буквально погребена под тоннами бытового и природного мусора.

Фото: пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- Расчистка требовалась руслам некоторых рек, а также зоне отдыха курортной инфраструктуры, - рассказал директор водоканала Сочи Антон Денисов.

Фото: пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Работы на пляже «Робинзон» сотрудники коммунального предприятия выполняли исключительно вручную: распиливали поваленные деревья, собирали ветви, кору, бытовой мусор, доски и водоросли.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей в Сочи. В урагане погиб один человек, еще двое пострадали. Большой урон непогода принесла пляжам и крышам гостиниц.