В Лермонтово завершён первый этап работ на пострадавшем от паводка участке трассы

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Лермонтово завершён первый этап аварийно-восстановительных работ на пострадавшем от паводка участке трассы А-147. Проезд восстановлен по двум полосам. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Мощный поток воды не только повредил дорогу, а фактически смыл ряд построек между федеральной трассой и морем. В работах были задействованы 35 единиц спецтехники и более 20 рабочих.

— В ближайшее время будут разработаны проектные решения доя восстановления дорожного полотна на пострадавшем участке с инженерной защитой. Работы будут производиться в условиях непрерывного движения, — отметил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье»Андрей Жуков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на побережье Краснодарского края участок федеральной дороги ушел под воду на метр. Трасса была полностью заблокирована в районе Лермонтово в Туапсинском районе.