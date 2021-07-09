«Потенциальный очаг»: директора «Баскет-холла» уволили после концерта Zivert при полном зале

Zivert устроила многотысячный концерт в Краснодаре в разгар пандемии, директора площадки уволили

На днях в краснодарском «Баскет-холле» с грубыми нарушениями антиковидных ограничений прошел концерт Zivert. Площадка была заполнена практически полностью. Губернатор яростно отреагировал на мероприятие с многотысячной аудиторией.

- Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Директор «Баскет-холла» уже написал заявление об увольнении. Его действиям дадут оценку правоохранительные органы, - сказал на оперштабе глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор края также добавил, что на борьбу с пандемией выделяются миллиарды, а организаторы взяли и устроили "потенциальный очаг".

Напомним, что 7 июля в Краснодар с концертом приехала певица Zivert. Она выступила на площадке «Баскет-холл», которая вмещает 7500 человек. Трибуны были переполнены зрителями без масок. Дистанцию, соответственно, тоже никто не соблюдал. За нарушение режима повышенной готовности организаторов концерта оштрафовали сразу же, а вот к кардинальным мерам прибегли после оперштаба с губернатором.