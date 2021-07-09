На Кубани за сутки зафиксировали 214 случаев коронавируса

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В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 214 случаев коронавируса. Среди заболевших 90 мужчин и 124 женщины, в том числе и 13 детей. При этом возраст пациентов от одного года до 86 лет.

В краевом центре выявили 58 случаев, в Сочи – 34, в Тихорецком районе – 20, в Армавире – 16, в Апшеронском районе – 12, в Усть-Лабинском – 11. В остальных муниципалитетах заболевших менее десяти.

Отметим, что за все время пандемии на Кубани выявили 53748 случаев заражения, из них 45884 выписали с выздоровлением.

Главный врач инфекционной больницы Краснодара сообщил, что этим летом заболеваемых больше, чем в прошлом. А также поделился новой информацией о вирусе.