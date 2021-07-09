Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило видео пожара в кафе Геленджика. Напомним, что огонь охватил 800 квадратных метров.

9 июля в 18:02 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона города-курорта поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания на улице Советская. В 18:10 по прибытию первых подразделений на место было установлено, что произошло загорание кровли.

- Проведена эвакуация 100 человек из соседнего здания, - рассказал представитель пресс-службы. - На месте работают 7 пожарных стволов, организована работа газодымозащитной службы.

В 18:36 удалось локализовать огонь на площади 800 квадратных метров. В 19:18 – ликвидировать открытое горение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по предварительной информации в огне никто не пострадал.