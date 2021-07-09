Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о правилах въезда для туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал изменения в постановление о новых правилах въезда для туристов в Краснодарский край с 1 августа 2021. В соответствии с документом, заселятся в отели можно с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда. Глава региона подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».

С 1 августа туристы не смогут отдыхать в санаториях и гостиницах, не имея справку о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг. Но это в том случае, если человек переболел коронавирусом не позднее полугода назад.

Остальным отдыхающим необходим сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С 10 июля привитых только первым компонентом от коронавируса в гостиницах и отелях будут принимать без ПЦР-тестов

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления