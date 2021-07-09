Отдых в Краснодарском крае без прививки: последние новости и правила въезда для туристов в августе 2021 года Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Отдых в Краснодарском крае без прививки – такой вопрос волновал тысячи туристов со всей России с конца июня. В пятницу эта тема вновь была поднята на заседании Оперативного штаба региона.

- У нас работают мобильные пункты для туристов, нужно только прийти туда с паспортом, СНИЛС и седполисом. Все готово и все работает. Вакциной мы готовы обеспечить, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Отдых в Краснодарском крае без прививки возможен. Только есть условие: после приезда человек обязан получить вакцину от COVID-19. На это у него есть 3 дня. .

Отдых в Краснодарском крае без прививки позволяет приезжать на Кубань без сертификата о вакцинации. Хотя изначально ожидалось, что заселиться в отели без него будет нельзя.

Какие правила въезда для туристов появятся в августе 2021 года в Краснодарском края?

На этот вопрос на заседании Оперативного штаба ответил губернатор Кубани.

- В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, – отметил Вениамин Кондратьев.

Кому нужен сертификат о вакцинации и тест на коронавирус?

Они необходимы всем туристам, которые приезжают на курорты Краснодарского края. Главное – чтобы ПЦР-тест был сдан как минимум за 72 часа до прибытия.

Отдых в Краснодарском крае без прививки уже доступен. Поток отдыхающих на побережье Черного моря не снижается, несмотря на ограничения. Пляжи Анапы, Геленджика и Сочи буквально трещат по швам.