Фото: пресс-службы краевой администрации

С 10 июля ПЦР-тесты отменяются на Кубани. Гостиницы и отели региона будут принимать гостей по новым правилам. Об этом говорится в измененном постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о новых правилах въезда для туристов в регионе.

- С 10 июля привитых только первым компонентом от коронавируса в гостиницах и отелях будут принимать без ПЦР-тестов, — сообщается в документе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что отдых в Краснодарском крае без прививки возможен. Только есть условие: после приезда человек обязан получить вакцину от COVID-19. На это у него есть 3 дня. Отдых в Краснодарском крае без прививки позволяет приезжать на Кубань без сертификата о вакцинации. Хотя изначально ожидалось, что заселиться в отели без него будет нельзя.