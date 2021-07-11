Названы самые зараженные районы Кубани на 11 июля 2021

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

В Краснодарском крае после кратковременного снижения уровня заболеваемости вновь зарегистрировали рекордное число заболевших - 220 человек, из них 10 - это дети.

Среди городов-лидеров в антиковидной статистике - Краснодар, где зарегистрировано 46 положительных результатов на коронавирус. Далее идет Анапа, где заразились 15 человек, в Сочи и Армавире – 13 новых случаев инфицирования.

Самый зараженный район, по данным на 11 июля, стал Динской. Там зарегистрировали 27 инфицированных. По 11 новых пациентов в Лабинском районе. По 9 заразившихся в Кореновском, Апшеронском, Тимашевском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

Как соообщалось ранее, в стационарах Кубани лечится 2069 человека, на дому – 2464.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 75 человек, еще 6 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения края.

Всего с начала пандемии выздоровели 45991 человек. Скончался – 3661 житель края.