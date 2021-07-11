Под Краснодаром потушили пшеничное поле на площади около 1 гектара

Фото: кадр из видео.

Спасатели потушили пожар на пшеничном поле под Краснодаром. Пламя вспыхнуло около 15:00 в хуторе Ленина, в районе СНТ «Виктория».

Как сообщают очевидцы, колосья были объяты огнем на огромной территории, часть дороги объял густой дым.

- В 15:10 на место прибыли пожарные. Они установили, что горит пшеничное поле на площади около гектара, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте возгорания работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

В 16:15 поле полностью потушили. Пострадавших в огне нет.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, но предположительно возгорание произошло из-за высоких температур. В регионе из-за зноя объявлено предупреждение о чрезвычайной опасности.