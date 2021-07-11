Фото: администрации Сочи.

В Сочи начались выплаты пострадавшим от наводнения. Напомним, 5 июля на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и жилых домов. Те, чье жилье попало под удар непогоды, 11-го числа начали получать средства. По 10 тысяч рублей выплачивают всем, признанным пострадавшими от непогоды.

- Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации.

Выплаты получают жители Сочи, зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших от стихии домах. На сегодняшний день таковыми признаны 355 человек.

- Общая сумма финансовой помощи составляет почти 18 миллионов рублей, - добавляют в мэрии.

Также, как говорят в городской администрации, по инициативе главы Сочи материальную помощь получат проживающие в пострадавших домах без постоянной регистрации. Кроме того, претендовать на компенсацию смогут граждане, утратившие во время стихии документы.