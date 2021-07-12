Последние новости на 12 июля 2021: истерзанное тело пятилетней девочки нашла бабушка

ЧП произошло в Краснодаре

Последние новости на 12 июля 2021. Страшная трагедия случилась в квартире одной из многоэтажек на Рахманинова в Краснодаре. В комнате творился настоящий ад. На полу лежало тело пятилетней девочки, которое было усыпано множественными ранами. Ребенка били ножом в живот и грудь. Ударов насчитали минимум 10 - выжить после таких зверств было просто невозможно.

В Сочи начались выплаты пострадавшим от наводнения. Напомним, 5 июля на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и жилых домов. Те, чье жилье попало под удар непогоды, 11-го числа начали получать средства. По 10 тысяч рублей выплачивают всем, признанным пострадавшими от непогоды.

На трассе около Армавира случилось ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Водитель микроавтобуса Folkswagen ехал со стороны Армавира в сторону Ставрополя. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.