Черное море стало красным у берегов Геленджика

Черное море приобрело неестественный оттенок. Фото: "Типичный Краснодар"

Вода окрасилась в неестественный оттенок у берегов Геленджика. Черное море приобрело красный цвет. Но, по словам экологов, поводов для беспокойства нет.

- Сейчас у берега температура воды может достигать +30 градусов. Это очень благоприятная среда для микроорганизмов. В естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и не представляют угрозы для здоровья людей и экологии, - пояснил "КП" - Кубань" биолог Вениамин Голубитченко.

Напомним, шторм на прошлой неделе уничтожил большую часть пляжной инфраструктуры сразу в нескольких курортных городах.