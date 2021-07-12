Росприроднадзор анонсировал проверку рек и морей в Краснодарском крае

Черное море проверят Фото: Виктор КЛЮШКИН

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова анонсировала большую проверку водоемов в стране. До ноября будет обследовано состояние Волги, Оби, Иртыша, Ангары, Дона и тд.

- Начинаем большую проверку чистоты рек. Мы часто находим загрязнения в прибрежных зонах, но никто не спешит в них сознаваться. В итоге нам приходится бегать за нарушителями. Водные объекты будем исследовать комплексно, чтобы понять, насколько вообще здоров наш «организм», - сообщила руководитель ведомства на своей странице в соцсети.

Инспектировать экологи будут и Черное море.

Напомним, штормом в начале июля 2021 года оно вынесло огромное количество мусора. Помимо органических остатков растений, в его числе были тонны пластика.