В Анапе отдыхающих унесло на матрасе в открытое море

Спасатели вызволили нескольких туристов, уплывших в открытое море. Фото: спасотряд в Анапе

Трагедией едва не закончилось купание туристов на матрасе в Анапе. Это произошло 11 июля.

- Молодые люди, парень и девушка, отплыли уже достаточно далеко от берега, когда их заметили в службе спасения, - сообщает спасотряд в станице Благовещенской.

На матрасе они дрейфовали уже в открытом море в 1,5 километрах от берега. К счастью, благодаря профессиональным действиям спасателей, никто из них не пострадал.

Аналогичное происшествие с тремя женщинами на катамаране случилось в субботу, 10 июля. Из-за сильного отжимного ветра они не могли вернуться к берегу. Тогда в море выехали спасатели на моторных лодках.

Напомним, в экстренных службах настоятельно рекомендуют не игнорировать предупредительных знаков. Это может спасти вам жизнь.