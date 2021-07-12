В Краснодаре открылся самый крупный в крае пункт мобильной вакцинации

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре 12 июля открылся самый крупный в регионе пункт мобильной вакцинации от коронавируса. Он работает в торговом центре «Галерея» на улице Володи Головатого. В день здесь смогут привиться до тысячи человек.

Пункт вакцинации расположен на третьем этаже и будет работать с 10:00 до 21:00. Тут работают сразу несколько кабинетов, благодаря чему врачи смогут принимать до пяти человек одновременно.

Напомним, что для того, чтобы сделать прививку, вам нужно иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация является бесплатной и полностью добровольной.

Это не единственный пункт вакцинации в Краснодаре. Всего в городе (вместе с открывшимся новым) их пять:

1. Торговый центр «Красная площадь», улица Дзержинского, 100. Здесь возле входа в ТРЦ стоит машина минздрава.

2. Торговый центр «Красная площадь», улица Дзержинского, 100. На втором этаже торгово-развлекательного комплекса тоже есть мобильный пункт.

2. Главная городская площадь

3. Центр медицинской профилактики, ул. Трамвайная, 5

4. ТРЦ «СБС», улица, Уральская, 79/1, третий этаж.

Время работы – с 10:00 до 17:00 без перерыва и выходных

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Краснодарский край не собирается закрывать курортные города из-за вспышки коронавируса в стране. Как не планирует и вводить дополнительные требования для отдыхающих. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Однако власти края настаивают, что гостям курортов лучше бы вакцинироваться. Для этого им даже создали все условия. "КП" - Кубань" публикует адреса, где находятся мобильный пункты вакцинации от коронавируса на курортах Краснодарского края (читать далее).