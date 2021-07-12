Туристов Кубани обязали ставить прививку даже для трехдневного отдыха

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Требование сертификата о прививке будет касаться даже тех туристов, которые приехали на курорты Кубани сроком до трех дней. Если же постоялец не успел поставить вакцину в крае, он должен сделать это по возвращению, иначе ему также грозит штраф. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Напомним, 10 июля власти Кубани пригрозили всем туристам без вакцины штрафами до 30 тысяч рублей. При этом приехать в край можно и без сертификата о прививке (при наличии отрицательного ПЦР-теста), но только если в течение трех дней вы собираетесь сделать прививку на Кубани. Если же прививка не входит ни в какие ваши планы, ваш ждет административный штраф за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».