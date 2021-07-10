Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом до 30 тысяч рублей

Просьбы Ростуризма смягчить меры не помогли Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Краснодарском крае летом резко увеличилось число инфицированных коварный вирусом Covid-19. Еще весной количество заболеваемых в сутки не превышало ста человек, но вот начиная с июня эта цифра резко начала ползти вверх. На 10 июля количество зараженных в день – 217 человек.

Власти Кубани решили принимать необходимые меры, в том числе и для туристов. Поэтому с 1 июля отдохнуть на курортах России могут только люди с отрицательным ПЦР-тестом, переболевшие или же со справкой о вакцинации. А вот с 1 августа меры ужесточатся – на курорт можно будет попасть исключительно с сертификатом о прививке. Отметим, что это ограничение не касается детей до 14 лет.

При этом глава Ростуризма Зарина Догузова неоднократно просила губернатора Кубани смягчить меры и пускать туристов на курорты только с отрицательным ПЦР-тестом. Главный аргумент – приезжающие просто не успеют пройти двухэтапную вакцинацию перед отпуском, и начнутся массовые отмены туров. Отмены бронирований действительно произошли, но по заявлению администрации края, их не более 10%.

И вот поправки в новый закон о въезде на Кубань действительно произошли, но не те, которых ожидали туристы. Приехать в регион можно и без сертификата о прививке (при наличии отрицательного ПЦР-теста), но только если в течение трех дней вы собираетесь сделать прививку на Кубани. Если же прививка не входит ни в какие ваши планы, ваш ждет административный штраф за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Правоохранители вправе выписать нарушителям за пребывание без сертификата на курорте 30 тысяч рублей.

При этом губернатор региона отмечает, что вакцин хватит на всех. Накануне в край завезли еще 300 тысяч доз препарата как раз для отдыхающих.

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С тех пор, как в Краснодарском крае ввели новые правила для туристов, которые заселяются в отели курортов, прошло уже больше недели. Теперь приехать на отдых люди могут либо с отрицательным тестом ПЦР на коронавирус, либо со справкой о вакцинации (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).