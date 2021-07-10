Приборов, считывающих прививку - нет: Черноморское побережье переполнено туристами

Кабардинка сейчас выглядит так Фото: Ева МУР

С тех пор, как в Краснодарском крае ввели новые правила для туристов, которые заселяются в отели курортов, прошло уже больше недели. Теперь приехать на отдых люди могут либо с отрицательным тестом ПЦР на коронавирус, либо со справкой о вакцинации.

Сейчас на пляжах много народу. И все - с прививками или справками ПЦР. Никто не игнорирует новые требования времени. Вот только стремительно расползается слух о том, что якобы в Сочи устанавливают специальное оборудование, которое сканирует место прививки и выясняет – вакцинирован ли человеке. Мол, такие приборы появятся в каждом отеле курорта.

Народ даже пересылает друг другу видео, на котором мужчина в черной футболке со всей серьезностью говорит: «Я в Сочи сейчас. Тут всех хозяев отелей собрали и обязали приобрести аппараты для того, чтобы измерять вакцины…подносить к плечу, там пикает что-то и определяет прививку. 700 тысяч он стоит. То есть я к чему это…там же микрочип стоит, микрочип. Просто так он не пищит, любая вакцина просто рассасывается. Ну то есть вот как всех и предупреждали, людей будут чиповать».

Многие просто посмеялись от этого ролика, а некоторые распереживались и поверили. Хотя ясно же, что мужчина просто стебется. Но в мэрии Сочи есть ответ и на это смешное видео:

- Бред чистой воды, - посмеялась вместе с нами и руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. – Никакого подобного оборудования у нас нет и в помине.

А тем временем в Краснодарском крае вовсю идет обязательная вакцинация населения от коронавируса. Такую меру ввели для того, чтобы увеличить уровень коллективного иммунитета. По мнению врачей, это единственный путь для того, чтобы снизить заболеваемость.

А сами владельцы гостиниц просят журналистов писать побольше о том, что никаких приборов, считывающих прививку, нет.

- Расскажите всем, что нет у нас никаких "кюаров", считывающих прививку, - говорит хозяин небольшого гостевого дома в Кабардинке. Курортный поселок находится в 15 минутах езды от Геленджика, где многие россияне предпочитают останавливаться.

- Мы сняли комнату у одной милой женщины за 2 тысячи в сутки. Планируем пробыть здесь 10 дней. На эту сумму и рассчитывали еще с зимы. Комната чистенькая, есть все удобства. У нас все в порядке с прививкой, - рассказывает женщина в шляпке, которую мы встретили на курорте.

Каждый день на курорты приезжают сотни новых туристов Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кроме того, Кабардинку совсем не задело недавним штормом.

- Температура воды сейчас очень хорошая, выше 25 градусов, - говорят в администрации Кабардинки.

А еще отельеры переживают, что туристы думаю, что они загнули цены до небес.

- Это все вранье про то, что мы тут цены загнули, - говорит хозяин гостиницы в Кабардинке. - Они - на прежнем уровне. Может, общее впечатление от цен на продукты, на топливо у людей складывается. Но мы-то тут причем?!

Напомним, курорты Краснодарского края сейчас принимают туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или со справкой о вакцинации. А с 1 августа прививку можно будет сделать на курорте - но только в течение трех дней с момента заселения.

Отдыху россиян ничто не может помешать Фото: Виктор КЛЮШКИН

- У нас работают мобильные пункты для туристов, нужно только прийти туда с паспортом, СНИЛС и медполисом. Все готово и все работает. Вакциной мы готовы обеспечить, - сказал на заседании оперштаба глава региона Вениамин Кондратьев.

Поезда прибывают почти каждый час Фото: Максим ПЕСКОВ

Изначально планировалось, что с 1 августа заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Черноморского побережья можно будет исключительно с прививочным сертификатом на руках. Однако глава Ростуризма обратилась к властям региона с просьбой рассмотреть вариант с ПЦР-тестами.

С 1 июля здесь невозможно заселиться в официальные отели и гостиницы без такого анализа или без справки о вакцинации. И поток отдыхающих не снижается. Пляжи Анапы, Геленджика и Сочи заполнены туристами.

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