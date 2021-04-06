Взял под опеку и изнасиловал: Жителя Краснодара арестовали за растление падчерицы

Расследование продолжается

14-летняя девочка два года назад осталась без матери, она умерла. Девочку под опеку взял отчим, школьница была его отдушиной. Не понятно, чем руководствовался мужчина, но в одну ночь он набросился на падчерицу. Ребенок стал жертвой сексуальных утех своего же опекуна.

- В полицию поступило сообщение, что в ночь на 3 апреля мужчина насиловал дочь. Назначены экспертизы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мужчина после случившегося был задержан, подтвердили следователи.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Мужчина задержан и арестован на время следствия, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства случившегося выясняются, расследование дела продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани мать подала в полицию на соседа за изнасилование ее 16-летней дочери.

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