Последние новости на 13 июля: один район Кубани оказался в зоне экстремальной погоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Рассказываем последние новости на 13 июля на Кубани.

Озвучен список мест в стране с самой экстремальной погодой в стране. Кущевский район - в топе самых знойных мест. Там эффективная температура на солнце - 49 градусов. А вот список самых душных мест России пополнил Ейск.

Туристов Кубани обязали ставить прививку даже для трехдневного отдыха. А если постоялец не успел вакцинироваться на курорте, он должен будет сделать это после.

Мэрия Краснодара судится с перевозчиками. Известно, что ранее Фемида не удовлетворила иски из-за того, что нарушения были несоразмерны возможным последствиям для водителей транспорта. Но администрация намерена идти до конца.

У известного сочинского застройщика в особняке нашли схрон оружия. Обыск прошел в его коттедже на Рублевке.