Взрыв газа в гостинице Геленджика

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в гостинице Геленджика. Об этом сообщили в полиции курорта.

Взрыв бытового газа произошел в гостинице Азалия утром, 13 июля на улице Советской в Геленджике.

- На месте ЧП повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - По предварительной информации есть пострадавшие. Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Прокуратура уже проводит проверку. Место оцепили спецслужбы, к гостинице никого не пускают.