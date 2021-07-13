В Транспортном колледже при Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова прошел второй выпуск курсантов

Выпуск в колледже второй, но впервые дипломы вручаются согласно всем традициям, сложившимся в университете.

8 июля в Транспортном колледже государственного морского университета имени Ушакова прошел второй выпуск. 340 курсантов получили дипломы, из них 59 самых целеустремленных и трудолюбивых с отличием.

Выпуск в колледже второй, но впервые дипломы вручаются согласно всем традициям, сложившимся в университете, - на плацу перед памятником Федору Ушакову с выносом знамени и коленопреклонением. В прошлом году соблюсти все ритуалы помешал строгий карантин.

Сегодня для 340 ребят начался новый этап в жизни. Курсанты рассказывают, что колледж помог им не только получить профессию, но и сформироваться как личностям, по-настоящему почувствовать себя взрослыми людьми, способными принимать решения и отвечать за них. Колледж стал для них вторым домом, здесь они и учились, и проводили всё своё свободное время - участвовали в конкурсах, конференциях, форумах.

Начальнику колледжа Станиславу Белогурову было особенно приятно вручать красные дипломы, ведь это значит, что эти выпускники с большой ответственностью относились к учебе, приложили серьезные усилия на пути к сегодняшнему дню.

Напутственные слова Станислава Викторовича, разумеется, относились ко всем:

- От всей души желаю вам найти свой путь в жизни – профессию вы уже имеете, значит вам будет легче ориентироваться на этом пути. Мы снабдили вас знаниями, а по сути, уверенностью в себе и в завтрашнем дне. Так что, добро пожаловать в профессию. И, конечно же, мы ждем вас уже в университете, - так обратился к выпускникам руководитель колледжа.