Погода на 13 июля 2021 года в Краснодаре: адская жара установится в краевой столице Фото: Евгения ХИЛЬКО

Жара установилась на Кубани. Уже несколько дней воздух в краевом центре прогревается до плюс 40 градусов. Это рекордные значения для этого лета.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Краснодаре как минимум до конца недели. Затем раскаленный котел переберется в соседний регион.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 июля 2021 года в Краснодаре.

- Во вторник днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

По прогнозам синоптиков, самыми жаркими днями недели станут суббота и воскресенье. Тогда воздух прогреется до плюс 40 градусов – рекордного значения за месяц.