Мэр Геленджика прибыл к месту взрыва газа в гостинице

Мэр Геленджика на месте взрыва

Сегодня утром, 13 июля, произошел взрыв газа в гостинице "Азалия". Число пострадавших возросло до пяти.

- Утром произошла трагедия. По предварительной информации в гостинице по улице Советской произошёл взрыв газа. На месте работают все службы. Наша задача максимально оперативно помочь людям. Если потребуется расселение - мы готовы. С пострадавшими занимаются наши врачи. Всего в ликвидации последствий задействовано 40 человека и 14 единиц техники. Ситуация находится на моём личном контроле, - сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.