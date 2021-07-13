Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 9:49

Мэр Геленджика прибыл к месту взрыва газа в гостинице

Алексей Богодистов обследует пострадавшую территорию
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мэр Геленджика на месте взрыва

Мэр Геленджика на месте взрыва

Сегодня утром, 13 июля, произошел взрыв газа в гостинице "Азалия". Число пострадавших возросло до пяти.

- Утром произошла трагедия. По предварительной информации в гостинице по улице Советской произошёл взрыв газа. На месте работают все службы. Наша задача максимально оперативно помочь людям. Если потребуется расселение - мы готовы. С пострадавшими занимаются наши врачи. Всего в ликвидации последствий задействовано 40 человека и 14 единиц техники. Ситуация находится на моём личном контроле, - сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.