Пьяный авиадебошир напал на полицейского в Геленджике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный авиадебошир полез с кулаками на полицейского в Геленджике. Он буянил на борту лайнера из Перми.

Перед посадкой на курорте к правоохранителям обратился экипаж самолета. Он сообщил, что на борту лайнера находится пьяный дебошир. Он кричал на других пассажиров и отмахивался от бортпроводников

Мужчину сняли с рейса. Во время задержания мужчина полез с кулаками на полицейского и ругался матом.

Суд назначил мужчине наказание – трое суток ареста, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе УТ МВД по Южному федеральному округу

Также на дебошира завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти.