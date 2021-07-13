Мэрия Геленджика расселит туристов из отеля, где случился взрыв

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

13 июля в гостинице Геленджика «Азалия» случилась трагедия. В магазинчике рядом взорвался газ, пострадали пять человек, один погибший. Следователи и прокуратура начали проверку.

Тем временем всех туристов вывезли из гостиницы и отправили в единый пункт дислокации – школу. Туда отправили и обеды. В ближайшее время всех людей будут расселять. Об этом сообщает мэр Геленджика Алексей Богодистов.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные действия, убираются последствия взрыва. В больнице сейчас находятся пять пострадавших. Наших врачей усилили краевые специалисты - прибыли комбустиолог и реаниматолог. Медики проводят все необходимые врачебные мероприятия, - добавил глава курорта.