СК возбудил уголовное дело после взрыва гостиницы в Геленджике

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Утром 13 июля в Геленджике рядом с гостиницей «Азалия» случился мощный взрыв газа. Вынесло первый этаж отеля, выбило стекла в соседних зданиях, один человек погиб, еще пять пострадали. Сейчас люди находятся в больнице, им помогают врачи краевой больницы.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Следственными органами СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.