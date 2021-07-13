В Сочи начнут проверки в гостиницах после взрыва в Геленджике

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи проверят безопасность подключения газового оборудования в средствах размещения и на объектах потребсферы. Такое решение приняли на срочном совещании по мониторингу ситуации после взрыва рядом с гостиницей в Геленджике.

– По поручению главы города мы усиляем работу по выявлению нарушений техники противопожарной безопасности в гостиницах. Совместно с сотрудниками МЧС и Сочигоргаза созданы мониторинговые группы, которые с завтрашнего дня начнут проверку всех негазифицированных объектов с целью предотвращения таких ситуаций, которая произошла в Геленджике, – рассказал заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

Группы проверят безопасность подключения, лицензии и нормативно-правовые документы, а также выявят факты подключения несанкционированного оборудования. Сейчас на территории крупного курорта России работают 3500 гостиниц, большая часть из них газифицированы, однако есть и те, кто использует газобалонное оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причиной взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 могла стать утечка газа

У гостиницы «Азария» в Геленджике - настоящий хаос. Сейчас там работают спасатели, сотрудники Росгвардии, полиция, следователи и сотрудники прокуратуры. Кроме того, на место ЧП приехал глава курорта Алексей Богодистов. Напомним, ранним утром на улице Советской прогремел взрыв. Он был такой мощный, что в близлежащих домах выбило окна, осколки лежали на тротуаре и проезжей части. Ударной волной повредило и припаркованные машины. Что произошло, сейчас выясняют следователи, которые осматривают место происшествия. Но уже озвучены предварительные причины взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причиной взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 могла стать утечка газа

У гостиницы «Азария» в Геленджике - настоящий хаос. Сейчас там работают спасатели, сотрудники Росгвардии, полиция, следователи и сотрудники прокуратуры. Кроме того, на место ЧП приехал глава курорта Алексей Богодистов. Напомним, ранним утром на улице Советской прогремел взрыв. Он был такой мощный, что в близлежащих домах выбило окна, осколки лежали на тротуаре и проезжей части. Ударной волной повредило и припаркованные машины. Что произошло, сейчас выясняют следователи, которые осматривают место происшествия. Но уже озвучены предварительные причины взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).