Личность погибшего во время взрыва газа в Геленджике мужчины еще не установлена

Фото с места взрыва гостиницы в Геленджике

В гостинице Геленджика утром 13 июля прогремел взрыв. Там пострадали пять человек, все они сейчас находятся в больнице, им помогают специалисты краевого ожогового центра, которых доставили на курорт санавиацией.

Среди пострадавших – Агата Зуйкова 15 лет, Михаил Хитрич 54 лет, Анна Сладкова 52 лет, Роман Щипляк 40 лет и Игорь Рачук 21 года. У всех них зафиксированы ожоги и порезы от взорванных стекол разной степени тяжести. Один из них в реанимации, его тело покрыто ожогами на 80%.

Тем временем личность погибшего все еще не установлена, у него взяли отпечатки пальцев и отправили на экспертизу.