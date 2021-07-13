Якобашвили покинул ряды акционеров компаний Краснодарского края

Бизнесмен Давид Якобашвили.

Бизнесмен Давид Якобашвили заявил о выходе из акционерного капитала АО «Ейский портовый элеватор» и АО «Азовская судоремонтная компания». Это связано с высокой загрузкой предпринимателя.

Якобашвили рассказал, что ранее он беседовал с рядом частных инвесторов, которые предложили коммерсанту комплексно развивать инфраструктуру указанных выше активов.

По словам Давида Якобашвили, реализация новых инвестиционных проектов требует его активного и непосредственного участия. С учетом этого и других вопросов он решил продать акции данных предприятий.

Бизнесмен надеется, что компании Краснодарского края будут успешно развиваться и реализуют заложенный в них потенциал. В этом им помогут новые люди и решения.

ОАО «Ейский портовый элеватор» создали в 1957 году на базе двух предприятий. Одним из них был Ейский хлебоприемный пункт, другим - Ейский комбикормовый завод. Сейчас ОАО специализируется на хранении и складировании зерна, а также отгрузке зерновых сельскохозяйственных культур на экспорт.

Азовскую судоремонтную компанию основали в 2003 году. В основном она занимается транспортной обработкой грузов, а также обработкой древесины, оптовой торговлей пиломатериалами, а также ремонтом машин и разного оборудования.