Суд рассмотрит жалобу по резонансному делу массажиста, обвиненного в педофилии

Ершов настаивает на своей невиновности. Фото: Алексей Аванесян

Массажиста Сергея Ершова посадили на 12 лет по обвинению матери пятилетнего мальчика из Белореченского района Краснодарского края. Она привела ребенка на логопедические процедуры, но застала за действиями сексуального характера.

Защита Ершова настаивала, что мать мальчика ошиблась, приняв логопедическую банку за пенис обвиняемого. Но суд в Белореченске пришел к выводу, что Ершов виновен и назначил ему минимальное наказание по данной статье УК.

Между тем, адвокат Ершова подал апелляционную жалобу на несправедливость приговора. Новое заседание в Краснодарском краевом суде состоится завтра, 15 июля.

Напомним, "КП" - Кубань провела собственное расследование по этому громкому делу.

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