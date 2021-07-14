Севший на мель сухогруз Surov распиливают на металлолом

Фото: instagram.com/kii_igor

Сильный шторм, разбушевавшийся в Черном море в декабре 2018 года, выбросил на берег Таманского полуострова сухогруз. Судно Surov следовало из Турции под флагом Монголии, но оказалось на мели.

Экипаж тогда эвакуировали, а вот сам корабль так и остался у берегов Темрюкского района, судно находится недалеко от мыса Железный рог. Правда, сейчас от сухогруза остался лишь остов. Причина в том, что его распиливают неизвестные на металлолом.

Стоит сказать, что на это обратили внимание еще весной этого года, причем не только отдыхающие, но и сотрудники Росприроднадзора.

- устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, допустившие нарушение требований природоохранного законодательства, - сообщали в ведомстве.

Вот только до сих пор виновные не найдены. Сам сухогруз сохранился лишь на старых фото туристов, которые успели снять корабль.