Погода на 15 июля в Краснодаре: становится только жарче

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В Краснодаре установилась аномальная жара. Столбики термометров практически не опускаются ниже 35 градусов. 15 июля ждет новый удар – 36 градусов, а порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду.

При этом весь день будет светить солнце. Температурных рекордов пока не ожидается, следующая аномалия ожидается во вторник на следующей неделе. Синоптики предсказывают до 41 градуса жары.

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Кубанцам и отдыхающим на побережье Краснодарского края предстоит пережить очень жаркую пору. Пик зноя, по прогнозам синоптиков, придется следующую неделю - с 19 июля на улице будет ад, не иначе. Отметки на термометрах в тени дойдут до +40! Но уже сейчас специалисты отмечают опасность солнца! Индекс ультрафиолета в регионе сейчас сопоставим с африканскими странами (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).