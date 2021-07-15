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Общество15 июля 2021 7:29

Погода на 15 июля в Краснодаре: становится только жарче

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 15 июля 2021 года в Краснодаре
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

В Краснодаре установилась аномальная жара. Столбики термометров практически не опускаются ниже 35 градусов. 15 июля ждет новый удар – 36 градусов, а порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду.

При этом весь день будет светить солнце. Температурных рекордов пока не ожидается, следующая аномалия ожидается во вторник на следующей неделе. Синоптики предсказывают до 41 градуса жары.

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Кубанцам и отдыхающим на побережье Краснодарского края предстоит пережить очень жаркую пору. Пик зноя, по прогнозам синоптиков, придется следующую неделю - с 19 июля на улице будет ад, не иначе. Отметки на термометрах в тени дойдут до +40! Но уже сейчас специалисты отмечают опасность солнца! Индекс ультрафиолета в регионе сейчас сопоставим с африканскими странами (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).