Оперштаб Кубани: из отелей Краснодарского края туристов не выгонят, но оштрафуют

- Я привита, мне штраф не грозит!

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что владельцы гостиниц не могут выселять туристов, которые уклоняются от вакцинации. Но за невыполнение правил, которые действуют в регионе, туристов могут оштрафовать

- Штраф в таком случае составляет до 30 тысяч рублей, - пояснили в оперштабе Кубани.

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июля действуют строгие правила при заселении в отели. Приехать туристы могут либо с медотводом или сертификатом о перенесенном заболевании, либо с отрицательным ПЦР-тестом, либо сертификатом о вакцинации или справкой о прохождении первого этапа вакцинации. А с 1 августа принимают по этим документам: либо с медотводом или сертификатом о перенесенном заболевании, либо с бумагами о вакцинации или справкой о прохождении первого этапа. Если есть противопоказания с вакцинации, нужен отрицательный ПЦР-тест и медотвод.

Если не ставили вакцину, то придется привезти отрицательный ПЦР-тест и привиться в течение трех дней с момента заселения в отель. Если человек - хоть турист, хоть житель Кубани, который приехал на курорт больше, чем на три дня, не привьется, будет оштрафован.