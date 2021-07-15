Более 3,5 тысяч пострадавших из-за потопа получили единовременные выплаты

Фото: администрации региона.

Наводнение, которое случилось в Краснодарском крае, оставило без крыши над головой десятки людей, у несколько сотен жителей края жилье выдержало натиск стихии, но серьезно пострадало. Как стало известно, жителям шести муниципалитетов уже выплатили четвертую часть от общей суммы из резервного фонда региона.

– С 12 июля мы стали выплачивать средства жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщается, единовременную выплату перечислили 3598 жителям. Выплачено более 116 миллионов рублей. В Горячем Ключе получили помощь 615 человек, в Туапсинском районе - 1031 житель, в Северском - 503 подтопленца.

- Всего же мы заложили 445 миллионов рублей из резервного фонда, - уточняет глава региона. - Это сумма по итогам подворовых обходов.

Напомним, жители, зарегистрированные по месту жительства в пострадавшем доме и проживающие в нем, получают по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В случае частичной утраты имущества – по 50 тысяч рублей. При полной потере жилья выплачивают 100 тысяч рублей.