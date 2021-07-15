Геологи выясняют причину просадки набережной в Рождественском парке Краснодара

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В Краснодаре выясняют, почему просела набережная в Юбилейном микрорайоне города. Проблемный участок обнаружился в районе Рождественского парка. Там есть провалы грунта, проседает тротуар.

Из-за чего случилась просадка, удастся выяснить после того, как будет исследован аварийный участок. Специалисты сделают в том числе и анализ воды.

- Поручил администрации Западного округа совместно с департаментом строительства выехать и провести геологические исследования, - написал глава Краснодара Евгений Первышов в своем канале в Telegram. - Выяснив причину, поймем, как привести все в порядок.

Напомним, единая набережная вдоль реки Кубань в Краснодаре появится через пять лет. Стоимость всего проекта, по предварительным данным, обойдется краевому и городскому бюджету в 3,3 млрд рублей.