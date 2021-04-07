Единая набережная вдоль реки Кубань в Краснодаре появится через пять лет

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В 2021 году начнется реконструкция новой набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. Краснодарцы получат новую “зеленую милю”.

В краевой столице начинается этап реконструкции набережной реки Кубань. Этот проект будет состоять из двух этапов, и начнется он с берегоукрепления.

Работы затронут берег реки Кубань от Рождественского парка до Тургеневского моста. Всего предстоит пройти 13 этапов непростого и дорогого проекта.

Стоимость всех работ, по предварительным данным, обойдется краевому и городскому бюджету в 3,3 млрд рублей.

- Действительно, мы уже сдали проект, защитились в экспертизе, прошли отбор. Реализация всего проекта может занять от трех с половиной до четырех лет, - прокомментировал проект на брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый пилотный проект создания благоустроенной набережной вдоль главной реки Краснодара уже реализован — это сквер 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

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