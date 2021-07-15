В горах Сочи продолжают искать двух подростков

Фото: ЮРПСО МЧС России

Напомним, 13 июля в Сочи на горе Сахарной пропали два 16-летних подростка. Они отправились в однодневный поход с небольшим набором еды без палаток и фонариков. Последний раз они выходили на связь на вершине в 1550 метров, затем – тишина. Спасатели нашли только следы ног на спуске.

Сейчас поиски продолжаются. Спасатели расширили зону в сторону горы Малый амуко.

- Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с вертолетчиками Южного авиационно-спасательного центра вылетели для обследования с воздуха предполагаемого квадрата поиска - возможных мест нахождения двух заблудившихся подростков. С борта вертолета Ка-32 МЧС России были обследованы русла рек Агва и Ажек, скальные участки и склоны без густой растительности гор Малый Амуко (высота 1847 м.), Сахарная (1550 м.), хребта Прохладный, - сообщают «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.