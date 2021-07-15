Новые люди «замахнулись» на Адыгею

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

На состоявшейся в среду конференции регионального отделения партии «Новые люди» в республике Адыгея было принято решение об участии партии в выборах депутатов Государственного Совета-Хасэ. Напомним, что ранее на съезде партии в Москве был утвержден партийный кандидат на пост депутата Государственной думы от Адыгеи. Им стал Русланбек Цикуниб. Он же на региональной конференции был утвержден в тройке партийного списка на республиканских выборах, став «локомотивом» целенаправленного продвижения «Новых людей» в политическое поле республики.

В Адыгее партия выдвинула своих кандидатов как списочно, так и по одномандатным округам. Выступая перед участниками конференции Русланбек Цикуниб отметил, что активное включение «Новых людей» в политическую жизнь республики дает надежду не только на обновление персонального состава республиканского парламента, но и на развитие республики в целом.

Русланбек Цикуниб. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

«Застой в социальном развитии, в экономике – это лишь следствие застоя политического. Сегодня в республике есть запрос на обновление. И этот запрос должен быть выполнен» - отметил Цикуниб.

Партия «Новые люди» образовавшаяся менее года назад уже имеет положительный опыт проведения региональных избирательных кампаний. Прошлой осенью им удалось пройти в четыре региональных парламента, а на выборах в Томскую городскую думу обойти даже некоторые парламентские партии.

По мнению ряда политологов на фоне довольно вялого участия в публичной политике Адыгеи представителей других политических сил, «Новые люди» вполне могут занять вакантное на данный момент место основного конкурента правящей партии.