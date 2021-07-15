Следком Кубани начал проверку по факту бесвестного исчезновения подростков в горах Сочи

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, рано утром 13 июля 16-летние Ян Швецов и Даниил Бубнов ушли в поход на гору Сахарную в Сочи. Там они забрались на высоту 1550 метров и позвонили родителям. Больше парней никто не видел и не слышал. Спасателям за все время поисков удалось найти только следы кроссовок, ведущие вниз к склону горы.

15 июля Следственный комитет Кубани начал проверку по факту исчезновения подростков.

- В районе поисков работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР. Для установления места нахождения подростков привлечены спасатели, представители лесничества и полиции, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ведомство поделилось с общественностью приметами пропавших. В день исчезновения Ян был одет в футболку голубого цвета, спортивные брюки, красную куртку и кроссовки черно-белого цвета. Рост парня 176 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

Даниил в день пропажи был одет в черную футболку, джинсы и куртку синего цвета. Его рост 175 сантиметров, у парня темные волосы и карие глаза.

Всех, кто видел подростков, просят позвонить по телефонам 8 8622 62-82-58 или 02.