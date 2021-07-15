В Анапе из-за сильного ветра туристам запретили кататься на катамаранах

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В Анапе с 15 июля запрещено выходить в море на катамаранах. Об этом 15 июля сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

- В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, - заявили в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными на пляжах и соблюдать все меры безопасности. Руководителям организаций рекомендовали принять все меры для предотвращения возможных ЧС.

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